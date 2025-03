Incidente stradale sul raccordo Avellino-Salerno: cinque feriti, due gravi

Questa notte si è verificato un incidente stradale sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, poco prima dello svincolo di Fisciano. Il conducente di un’autovettura, una Fiat Punto, con a bordo cinque persone, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, ribaltandosi.

Il personale della Solidarietà di Fisciano ha prontamente prestato le prime cure mediche agli occupanti: due hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno; tre con ferite meno gravi sono stati trasferiti in codice giallo al presidio ospedaliero Curteri di Mercato San Severino per accertamenti.