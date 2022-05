Riapertura graduatorie GPS: scopri le migliori province in cui inserirti

Manca poco alla riapertura delle graduatorie GPS.

Nonostante non ci sia ancora una data di riapertura definitiva, agli aspiranti docenti rimane pochissimo tempo per aumentare il proprio posizionamento, in vista della riapertura.

Punteggio e provincia: perché sono importanti?

Sono 700mila i docenti che attendono notizie sulla riapertura delle graduatorie.

E nonostante il Miur non abbia ancora indicato una possibile data di riapertura, sembra plausibile pensare che le graduatorie si aggiorneranno entro (e non oltre) il mese di maggio.

In questo momento, l’unica certezza per gli aspiranti docenti rimane questo tempo che sfugge e il fatto che le uniche armi che hanno per ottenere incarichi da graduatoria sono: punteggio e scelta della provincia.

Nel primo caso, ormai tutti sanno che aumentare il proprio punteggio è di fondamentale importanza, per riuscire a competere con le migliaia di docenti già inseriti in graduatoria.

Se sei un aspirante docente che vuole inserirsi in GPS devi assolutamente sapere con quale punteggio ti inserirai in graduatoria.

Ovvero: devi sapere qual è la tua situazione di partenza.

E calcolare il tuo punteggio di partenza non è difficile.

Infatti, puoi farlo grazie ad aggiornamentograduatorie.it.

Si tratta di un tool gratuito, ideato da Docenti.it, che ti consente di calcolare il tuo punteggio per l’aggiornamento o l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto.

CALCOLA QUI IL TUO PUNTEGGIO IN GRADUATORIA

Docenti.it si occupa da oltre 6 anni di aiutare neolaureati e aspiranti docenti ad entrare nel mondo scuola.

Grazie alla pluriennale esperienza nel settore istruzione e formazione, Docenti.it e il suo team sono in grado di aiutare i giovani aspiranti docenti che attualmente vogliono inserirsi in graduatoria, oppure aggiornare la loro posizione, al fine di massimizzare le loro opportunità di ottenere una convocazione.

E, dal momento che il tempo per conseguire corsi, Master e certificazioni è veramente poco, è bene che tu focalizzi la tua attenzione su un aspetto molto importante, che riguarda un inserimento in graduatoria corretto e preciso, che possa aumentare le tue possibilità di una convocazione.

Per questo devi assolutamente prestare attenzione alla scelta della provincia.

Ovvero: devi scegliere la provincia migliore per la tua Classe di Concorso.

Scegliere la provincia migliore per la propria Classe di Concorso è una questione molto importante, in quanto pesa molto sul posizionamento che un docente ha in graduatoria.

E questa non è cosa da poco, dal momento che…

… Dal tuo posizionamento in graduatoria GPS si decidono le sorti e il futuro di una convocazione.

Le province migliori in cui inserirti in GPS

Il nuovo regolamento per le graduatorie GPS di quest’anno prevede che i docenti scelgano una sola provincia nella quale inserirsi.

Ma quale provincia dovresti scegliere?

Quale provincia può consegnarmi maggiori possibilità di ottenere un incarico da graduatoria GPS?

Quale provincia mi permette di ottenere un posizionamento più alta?

Queste sono le domande che devi porti, quando scegli la provincia in cui inserirti in graduatoria.

Per questo, Docenti.it ha ideato un tool totalmente gratuito che ti consentirà di scoprire quali sono le province migliori nelle quali inserirti per questo aggiornamento graduatorie.

Vuoi scoprire come fare per capire su quale provincia potrai posizionarti al meglio?

Vuoi scoprire dove potrai inserirti con un posizionamento più alto?

Allora… non perdere altro tempo!

Le graduatorie GPS stanno per riaprire!

CLICCA QUI E SCOPRI LE MIGLIORI PROVINCE