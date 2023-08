L’attesissimo Rhove stasera a San Tommaso per l’Avellino Summer Fest

Si arricchisce di eventi imperdibili la programmazione dell’Avellino Summer Festival. Questa sera, 4 agosto, gli appassionati di musica avranno l’opportunità di godere di ben due performance dal vivo, ovviamente ad ingresso gratuito, che trascendono i generi musicali.

Alle ore 21.00, via Don Luigi Sturzo a San Tommaso sarà illuminata dalla presenza di Rhove, il celebre artista conosciuto per le sue hit come “Shakerando”, “Pelé”, “Whip Whip”. Con milioni di stream su tutte le piattaforme digitali, Rhove ha conquistato il cuore dei giovani fan di tutta Italia, con le sue canzoni contagiose ed energetiche.

Contemporaneamente, presso Parco di Nunno (Piazza Kennedy), gli amanti della musica popolare avranno la possibilità di prendere parte alla rassegna che si svolgerà ogni venerdì di agosto, una novità del cartellone 2023 dell’Avellino Summer Festival. Ad aprire la rassegna popolare ci saranno I Malamente, gruppo irpino amato per la loro unica miscela di suoni tradizionali e moderni. È composto da Vito Raosa, voce e fisarmonica, Giuseppe Polcaro alla batteria, Pietro Accomando alle percussioni, Francesco Mercadante al basso, Marco Saraceno al flauto traverso, Gabriele Contrada e Giuseppe Zampetti alle chitarre.



INFO ACCESSO AREA DISABILI CONCERTO RHOVE

L’ingresso all’area disabili per il concerto di Rhove del 4 agosto a San Tommaso sarà garantito attraverso un percorso a cui si potrà accedere da Piazza Margherita Bellucci (tra la Biblioteca Comunale e il campo da basket). Sarà possibile accedere all’area disabili posta in Via Salvemini solo in caso di comprovata disabilità motoria. La capienza massima è di 12 persone con disabilità, accompagnate da al massimo una persona ognuna. Non è prevista alcuna richiesta di accredito.