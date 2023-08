A Summonte domenica “I Sentieri del benessere”, yoga ed escursioni

Domenica 6 agosto, dalle 9 alle 20 a Summonte ci sarà “I Sentieri del benessere”.

L’evento, organizzato da Luca Maccario, in collaborazione con il Maestro Yoga Michelangelo Melchionna dell’Associazione Jayananda, Vito Rago di Irpinia Trekking, Mental Coach Sportivo e Life Francesco Rodia e con l’Università Popolare Shen Shiatsu Do, vuole promuovere, attraverso la medicina orientale e sportiva legata al benessere psicofisico della persona, uno stile di vita a contatto con la natura e con le bellezze naturalistiche del Partenio. Il progetto è gratuito e rivolto a tutti, con particolare attenzione a persone con disabilità e ai bambini.

Verrà proposta una ricerca del proprio “Io” nella propria terra in maniera assolutamente olistica e naturale, apprezzando quello che solo il proprop territorio, per molti ancora poco conosciuto, può donare.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Summonte e dall’Ente Parco regionale del Partenio il cui Presidente, Francesco Iovino, ha messo a disposizione la K-Bike del Parco ed ha predisposto uno stand con i Visori 3D, per un viaggio virtuale nel Territorio del Partenio.

Oltre alle attività proposte dai Maestri inserite nel programma ufficiale, ci saranno 2 attività escursionistiche fantastiche, proposte da Irpinia Trekking.

Il primo appuntamento alle ore 10:30 dalla piazza di Summonte comincerà la passeggiata dapprima alla scoperta del borgo e delle sue attrattive storico naturalistiche per poi proseguire lungo il percorso ambientale vero crocevia di sentieri che si snodano sulla montagna del parco regionale del partenio.

Si seguirà il sentiero storico che porta all’eremo di San Silvestro dove c’è una fonte sorgiva di acqua, a detta di molti, ” miracolosa”. Il percorso durerà 2 ore 30 minuti all’incirca per un totale di 5 km.

Il secondo appuntamento è sempre in piazza alle ore 17:30 da Summonte al percorso ambientale facendo un giro ad anello sul vecchio tratturo linea di collegamento con Ospedaletto in zona Nispolo. Il percorso durerà 2 ore 30 minuti all’incirca per un totale di 5 km.

Ci saranno due guide: la prima dedicate alle escursioni; la seconda accompagnerà i diversamente abili con la K-Bike del Parco lungo il percorso ambientale per una passeggiata meditativa sensoriale di facile accesso.