AIFF 11, premiato il miglior cortometraggio della sezione AIFF Green

Giunto alla sua quarta intensa giornata, l’undicesima edizione dell’Ariano International Film Festival ha visto svolgersi la premiazione della sezione AIFF GREEN, presso l’Auditorium comunale Lina Wertmüller.

9 documentari, provenienti da Spagna, Canada, Italia, Stati Uniti e Russia, compongono la Selezione ufficiale e si sono contesi la vittoria. Il trionfo del documentario “La lixeira – The invisibles’ dignity”, proveniente dall’Italia e diretto da Guido Galante e Antonio Notarangelo, è stato accolto da un applauso caloroso e sincero del pubblico in sala.

Ambientata in una delle città più importanti e difficili del Mozambico, la pellicola riesce a raccontare una realtà in maniera cruda ed emozionante. Questa la motivazione del riconoscimento: “Il docu-film mostra il crudo e reale racconto del quartiere della discarica di Maputo, capitale del Mozambico, dove si cerca la sopravvivenza quotidiana con le unghie e con la forza della disperazione. Merita il premio per un’interpretazione delicatamente intimista che accompagna il pubblico alla scoperta di un viaggio di crescita e di riscatto. Ma anche per aver interpretato, in modo realistico, il tormento, le contraddizioni e le sofferenze di un intero territorio, in cui vivere tra i rifiuti è la normalità”.

Nella serata di giovedì 3 agosto, si è svolta poi, presso l’Auditorium comunale, la proiezione dell’emozionante documentario fuori concorso “Il terremoto. Irpinia 1980”. Le immagini di quel 23 novembre 1980 invadono lo schermo e riportano con la mente a quel momento di grande paura, disperazione, sgomento. Alla proiezione ha fatto seguito un interessante dibattito con la giornalista Alessandra Rossi e il parlamentare Toni Ricciardi, che hanno curato la realizzazione del progetto in veste di regista e di consulente storico.



E oggi, venerdì 4 agosto, proseguono le proiezioni, e soprattutto le premiazioni, con l’annuncio del vincitore, tra i 7 cortometraggi italiani in gara, della sezione Made in Campania. Appuntamento alle ore 21, presso l’Auditorium comunale Lina Wertmüller.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.