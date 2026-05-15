La replica di Nello Pizza a Nargi: “La città ereditata è frutto di sei anni di vostra amministrazione”

Il candidato sindaco Nello Pizza interviene sul clima della campagna elettorale, sottolineando come, fino a questo momento, il confronto politico fosse stato caratterizzato da toni insolitamente bassi e da un dibattito complessivamente pacato. Negli ultimi giorni, però, secondo Pizza, si registrerebbe un cambio di atteggiamento da parte di chi, sentendosi in difficoltà, avrebbe scelto la strada dell’attacco, ricorrendo a ricostruzioni che rischiano di distorcere la realtà dei fatti. Da qui – evidenzia il candidato – la necessità di ristabilire con chiarezza la verità.

Pizza ricorda che Laura Nargi è stata eletta in Consiglio comunale nel 2013 in quota Partito Democratico, formazione politica alla quale ha aderito fino al 2022, e che dal 2019 ha ricoperto prima il ruolo di vicesindaco e poi quello di sindaco di Avellino. Una circostanza che, secondo il candidato, non può essere ignorata nel momento in cui si tenta di attribuire ad altri responsabilità legate alla disattivazione della stazione ferroviaria o alla riduzione dei collegamenti, questioni che – afferma – non possono essere imputate a chi, come lui, ha ricoperto incarichi di partito ma non ruoli amministrativi.

Pizza sottolinea inoltre che lo stato attuale della città – dalle infrastrutture stradali ai marciapiedi, dalla mobilità ai trasporti, fino ai servizi sociali, alle strutture pubbliche e ai parchi urbani – è il risultato dell’azione amministrativa degli ultimi anni, e che non è possibile attribuire ad altri responsabilità che appartengono a chi ha governato.

Il candidato evidenzia come, a suo giudizio, si riproponga uno schema narrativo già noto: le colpe sempre agli altri, i meriti alle sole promesse non realizzate. Una dinamica che, afferma, non può essere ulteriormente accettata, nel rispetto dell’intelligenza degli avellinesi. Per questo ribadisce che, qualora eletto, con la sua amministrazione sarà davvero “tutta n’ata storia”.

In conclusione, Pizza auspica che si possa tornare a un confronto sereno, fondato sulla verità e sul rispetto reciproco, nell’interesse della comunità e della città di Avellino.