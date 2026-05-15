Parte il tour elettorale di Nargi: gazebo nei quartieri per ascoltare la città

Prende il via da sabato 16 maggio il tour elettorale della candidata sindaco di Avellino, Laura Nargi, un percorso di ascolto e confronto diretto con cittadini, famiglie, giovani e commercianti attraverso una presenza costante nei quartieri della città. L’iniziativa si articolerà in una serie di incontri pubblici presso gazebo informativi allestiti in diversi punti del territorio comunale, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e segnalazioni utili alla costruzione di un programma amministrativo condiviso e concreto. “La città si costruisce insieme, attraverso il dialogo diretto e la partecipazione attiva” – questo lo spirito con cui la candidata sindaco Nargi incontrerà personalmente i cittadini durante le tappe del tour, promuovendo un confronto aperto e continuo sul futuro di Avellino.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Sabato 16 maggio

ore 11:30 – San Tommaso, Piazza Don Luigi Sturzo

ore 18:00 – Corso, altezza Piazzetta Biagio Agnes

Domenica 17 maggio

ore 11:30 – Rione Mazzini, Piazza Giuseppe Mazzini

ore 17:00 – Rione Parco, Via Generale Rotondi

Lunedì 18 maggio

ore 17:00 – Borgo Ferrovia, Piazza Mons. Venezia

Martedì 19 maggio

ore 17:00 – Bellizzi, Anfiteatro

Mercoledì 20 maggio

ore 11:00 – Valle, Via Manfra (zona campetti)

ore 18:00 – Picarelli, Piazza San Salvatore

Il tour rappresenta un’occasione di partecipazione diffusa e di contatto diretto con i diversi quartieri cittadini, con l’obiettivo di costruire insieme una visione condivisa di sviluppo per Avellino.