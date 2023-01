Rems di San Nicola Baronia, aggrediti due infermieri ed un Oss, ovvero un operatore socio sanitario. E’ stato uno dei pazienti della struttura residenziale, che ospita persone affette da disturbi mentali.

I tre operatori sanitari hanno fatto ricorso alle cure mediche presso il Pronto Soccorso del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. L’episodio è stato stigmatizzato dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante che ha voluto esprimere la propria vicinanza agli operatori sanitari coinvolti.

“Sono profondamente costernato per quanto accaduto – afferma il Direttore Ferrante – si tratta di un episodio gravissimo che coinvolge i nostri operatori chiamati a svolgere quotidiamente un lavoro molto delicato, in considerazione del tipo di struttura che ospita pazienti psichiatrici autori di reato. Voglio esprimere la mia vicinanza ai tre operatori aggrediti: quello che è accaduto non dovrà ripetersi, il personale ha diritto di lavorare serenamente senza timore di subire atti di violenza”.