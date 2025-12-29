Regione, Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (Forza Italia) eletti “Questori” del Consiglio Regionale

Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (Forza Italia), con 23 e 18 voti, sono stati eletti Questori, rispettivamente, alle Finanze e al Personale, per la maggioranza e l’opposizione, del Consiglio Regionale della Campania.

Raffaele Aveta, casertano, 49 anni, docente universitario, ex consigliere comunale del Comune di Santa Maria Capua Vetere e portavoce del Movimento nel Comune casertano, è al suo primo mandato regionale.

Livio Petitto, avellinese, 47 anni, funzionario del Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza, ex Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione del Comune di Avellino, assessore della Polizia locale e Presidente del Consiglio comunale, è alla sua seconda Legislatura.