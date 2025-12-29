Regione, Fico ritirera’ la querela contro Report: un messaggio distensivo

NAPOLI- “Poco fa ho annunciato che ritireremo la querela presentata dalla Regione Campania nei confronti della trasmissione giornalistica Report. È un messaggio distensivo, che vuole ribadire la piena disponibilità al confronto con un giornalismo serio, rigoroso e chiaro.

Adesso è il tempo del lavoro e delle risposte concrete”. Un segnale chiaro quello che ha voluto lanciare il governatore della Campania Roberto Fico, confronto chiaro e rigoroso con un giornalismo serio, riferendosi alla querela che era stata sporta dopo la puntata di Report sulla Sanita’ in Campania. In un messaggio sulla sua pagina social, il presidente della giunta regionale ha voluto ribadire gli auguri di “buon lavoro al Consiglio regionale che si è insediato oggi, un passaggio fondamentale per avviare pienamente il lavoro istituzionale che i cittadini e le cittadine ci hanno chiesto di portare avanti con serietà, trasparenza e senso di responsabilità. Da qui si apre una fase che deve mettere al centro le priorità reali delle persone. A partire dalla sanità pubblica, che va rafforzata e difesa come diritto universale, puntando sulla medicina di prossimità e sull’innovazione, affinché le cure siano accessibili e tempestive per tutte e tutti”. E poi le altre priorita’: “Accanto a questo c’è il diritto alla mobilità. I trasporti pubblici devono essere efficienti, sicuri e accessibili, perché senza un sistema di mobilità adeguato si creano disuguaglianze e si isolano interi territori, in particolare le aree più fragili. Bisognerà lavorare con forza per riportare nella società tutti coloro che sono rimasti ai margini, donne e uomini che non devono essere lasciati soli e che devono tornare al centro delle politiche pubbliche.Un impegno concreto dovrà riguardare le aree interne, troppo spesso dimenticate, che hanno bisogno di servizi, infrastrutture e opportunità per contrastare lo spopolamento e garantire pari diritti a chi sceglie di viverci. Allo stesso modo, i giovani devono tornare a essere una priorità dell’azione politica per costruire il futuro della nostra regione. Tra le varie iniziative, proporremo, in accordo con i Rettori, percorsi di stage negli uffici della Regione, con l’obiettivo di valorizzare le migliori energie del nostro territorio”.