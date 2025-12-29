Aree interne, Fico: impegno di governo, con i sindaci contro lo spopolamento

CAMPANIA- “La dichiarazione di intenti per le aree interne diventa oggi impegno di governo”. Il governatore della Campania Roberto Fico ha voluto mettere al centro della Linee Programmatiche presentate oggi in aula, nella prima seduta della Dodicesima Legislatura, il progetto per le aree interne, definendole “il motore silenzioso della Campania” e annuciando un lavoro con i sindaci per combattere lo spopolamento. “La distanza dai grandi centri non deve più significare distanza dalle cure e proprio dalle aree interne voglio dedicare un passaggio che per me e’ centrale” ha spiegato il governatore della Campania, ricordando : “ho voluto che la mia prima uscita pubblica, come candidato fosse a Cannalonga, paese del Cilento che ha meno di mille abitanti, ma ha anche tradizioni millenarie come molti altri comuni delle nostre province più interne. E non è un caso che l’ultima tappa della campagna elettorale sia stata a Sala Consilina. Non è stato un calcolo, è stata una dichiarazione di intenti e oggi quella dichiarazione diventa impegno di governo e confermo integralmente quello che ho già annunciato: tutte le aree interne in Campania sono importantissime e lavoreremo a tutto tondo insieme ai sindaci per fare una programmazione adeguata e innovativa per rispondere alle esigenze del territorio e combattere lo spopolamento”. Anche perché, rammenta Fico: “accade spesso in politica che le aree a bassa densità abitativa vengano trascurate, che portando meno voti pesino meno nelle agende istituzionali di quanto meriterebbe. Una logica miope che sacrifica il lungo periodo sull’altare del consenso immediato. Noi vogliamo invertire questa tendenza. Le aree interne custodiscono eccellenze, tradizioni, paesaggi unici al mondo, sono il motore silenzioso della nostra regione”. Tutto questo, ha ricordato il presidente Fico: “Grazie all’infaticabile impegno di artigiani, imprenditori, agricoltori in realtà sociali, che oggi ogni giorno resistono e costruiscono. Non può esserci sviluppo delle aree interne senza una rete di trasportiefficiente. Il piano industriale di Ferrovie dello Stato prevedi oltre 23 miliardi di euro di investimenti in Campania con progetti strategici operativi, lAlta velocità Napoli- Bari, che ridurrà significamente i tempi di percorrenza e migliorerà l’accessibilità degli aree interne. Dobbiamo vigilare affinché questi investimenti si traducano in servizi ideali per i cittadini e servizi capillari”.