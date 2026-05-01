Regione, la giunta stanzia 73 milioni per finanziare 27 progetti per le Comunità Montane

AVELLINO- “Approvata in Giunta regionale una delibera fondamentale per il territorio e per chi ogni giorno lavora nella tutela ambientale e nella prevenzione del rischio idrogeologico”. Ad annunciarlo alla vigilia della festa dei lavoratori e’ stata l’assessore regionale all’Agricoltura della giunta Fico, Maria Carmela Serluca, che ha spiegato come si tratti di “un provvedimento importante, che mette in campo risorse significative per garantire continuità agli interventi già programmati e in corso, con uno stanziamento complessivo di 73 milioni di euro destinati a 27 progetti strategici..Ma c’è un elemento che considero particolarmente rilevante: questa è la prima delibera di variazione in cui ho voluto inserire immediatamente le risorse necessarie per consentire l’anticipazione alle Comunità montane”. Spiega l’assessore: “Un passaggio concreto e prioritario, perché queste risorse serviranno a pagare gli stipendi arretrati degli operai e dei lavoratori delle Comunità montane, che da troppo tempo aspettano risposte. Ho seguito l’iter amministrativo con la massima celerità possibile, con un obiettivo chiaro: arrivare nel più breve tempo possibile a dare una risposta concreta ai lavoratori e ai territori.Adesso procederemo con altrettanta rapidità: provvederemo immediatamente al provvedimento di liquidazione delle spettanze alle Comunità montane, così da trasformare gli atti in pagamenti reali”.