Pizzaiolo ucciso ad Ibiza: notizie discordanti sul rilascio del presunto autore del delitto

IBIZA- Rilasciato o ancora a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria spagnola? Arrivano notizie discordanti sul rilascio del quarantacinquenne di Avellino (non sono state diffuse le generalità e Avellino potrebbe essere anche solo il luogo di nascita) fermato dalla Guardia Civil nella mattinata di ieri perché sospettato di aver ferito mortalmente con una coltellata al torace il trentaseienne pizzaiolo di Pagani Francesco Sessa e ritenuto dopo un interrogatorio estraneo alle contestazioni. Nella serata di ieri in Italia si è diffusa la notizia, rilanciata da molte testate giornalistiche, che il quarantaseienne sarebbe stato rilasciato perché ritenuto estraneo ai fatti, ovvero al delitto avvenuto ore prima a Platja d’en Bossa. I media spagnoli, invece, hanno rilanciato una notizia diversa, ovvero che il sospettato dell’omicidio a Ibiza comparirà in tribunale questo sabato (ovvero domani). Richiamando pure le notizie giunte dall’Italia. La notizia e’ apparsa sull’edizione online de il “Periódico de Ibiza y Formentera”. Nella mattinata di domani sarà più chiaro se questa notizia troverà riscontro. Il ferimento mortale di Sessa e’ avvenuto mercoledì scorso intorno alle 16:30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia a Platja d’en Bossa. Francesco Sessa è stato accoltellato al lato sinistro del torace, dopo che una donna aveva dato l’ allarme sul posto erano giunti i soccorsi. Quando l’équipe medica è arrivata sul posto, l’uomo era in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto un’ora dopo.