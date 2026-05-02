Partigiani e deportati di San Mango: un incontro per ricordarli

Domenica 3 Maggio, alle ore 18 presso il centro sociale ‘Teodoro De Blasi’ di San Mango sul Calore, si terrà il convegno ‘I sammanghesi che dissero NO- Storie di deportazione e resistenza dall’8 settembre al 25 aprile’. La Pro Loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Mnemoteca, si propone così di ricordare il coraggioso ma poco noto sacrificio dei soldati di San Mango che, dopo l’8 settembre del 1943, si rifiutarono di imbracciare le armi al fianco dei tedeschi decidendo di unirsi alle brigate partigiane oppure, nella maggior parte dei casi, subendo la deportazione in duri campi di prigionia (questi ultimi, catturati prevalentemente in Grecia e nell’area balcanica, sono ricordati con la sigla IMI). Insieme al presidente dell’associazione, Fiorenzo Iannino, parteciperanno alla discussione il sindaco Teodoro Boccuzzi ed il professore Nicola De Blasi, responsabile della Mnemoteca. Una selezione di immagini e documenti sarà curata da Enzo ed Antonio Giannitti.