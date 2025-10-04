Regione, si dimette l’Assessore all’Agricoltura Nicola Caputo

“Dopo diversi giorni di riflessione e, complice un fastidioso dolore al torace e una notte intera insonne nella quale ho ripercorso le esperienze degli ultimi anni e le contraddizioni di oggi, ho deciso di rassegnare le dimissioni da Assessore all’Agricoltura della Campania. Non è stata una decisione semplice ma l’ho fatto con il cuore colmo di gratitudine e con la serenità di chi sa di aver dato tutto. Cinque anni fa ho accettato questo incarico con entusiasmo e responsabilità, convinto che l’agricoltura fosse il cuore pulsante della nostra terra. In questi anni abbiamo affrontato crisi, sfide, tempeste climatiche, ma anche scritto pagine importanti di riforme, innovazione e speranza per chi lavora la terra con fatica e orgoglio. Ho scelto di restare fino ad oggi per garantire continuità e rispetto verso gli agricoltori e verso un’istituzione che ho servito con dedizione, trasparenza e rigore. Oggi, però, le scelte intraprese dall’attuale maggioranza non rispecchiano più i valori che mi avevano spinto a impegnarmi. Preferisco rinunciare a un incarico piuttosto che tradire i miei principi. Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca per la fiducia accordatami, i dipendenti del settore Agricoltura per la loro straordinaria professionalità e il mio instancabile staff che mi ha accompagnato in questi anni con impegno e lealtà in questa straordinaria e bellissima esperienza. Il grazie più grande va agli agricoltori, agli operatori delle filiere, alle donne e agli uomini che non hanno mai smesso di credere nel futuro: siete stati la mia forza e la mia ispirazione. La politica non può essere solo calcolo e convenienza: deve essere lealtà ai propri valori, passione e rispetto. È con questi valori che continuerò a impegnarmi, perché non si smette mai di servire la propria terra. Con determinazione, guardo avanti. Grazie Campania! Viva l’Agricoltura”. Così l’Assessore all’Agricoltura Nicola Caputo.