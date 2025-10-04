Emergenza sanità in Irpinia: al via i tavoli tecnici tra Ordine dei Medici, Asl e Moscati

Come annunciato nelle settimane scorse, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto, è pronto a intraprendere con la direttrice generale dell’Asl di Avellino Maria Concetta Conte e il direttore generale del “Moscati” Germano Perito, un percorso condiviso e collaborativo per fronteggiare i diversi punti di crisi della sanità in Irpinia.

Mercoledì 8 ottobre alle 10.30, presso la sala multimediale dell’Ospedale di Contrada Amoretta, saranno illustrate le linee guida di un’azione che avrà, tra le priorità, quella di potenziare e ottimizzare il collegamento tra la rete della medicina territoriale e le strutture ospedaliere. Un passaggio fondamentale anche per gestire al meglio e ottimizzare gli accessi ai Pronto Soccorso, ormai da troppo tempo al centro delle polemiche.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati alla stampa il calendario dei tavoli tecnici e le diverse tematiche che saranno, di volta in volta, affrontate.