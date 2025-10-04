Giubileo della Scuola, una marea di studenti invade Piazza Duomo

Striscioni, una lunga bandiera con i colori del Giubileo, una vera e propria onda di studenti di ogni ordine e grado. Quando manca poco a mezzogiorno Piazza Duomo è invasa dai colori e dai cori che gli studenti di ogni ordine e grado che hanno raggiunto il Duomo in corteo dalla Chiesa del Rosario. Ad accoglierli, sul sagrato del Duomo, il vescovo di Avellino Arturo Aiello e la responsabile dell’ufficio Scolastico Provinciale di Avellino Fiorella Pagliuca. E’ stato proprio monsignore Aiello ad attraversare la Porta Santa del Duomo con la croce del Giubileo. Don Antonio, che ha curato questa giornata insieme a dirigenti e ragazzi, ha ricordato che nella Porta Santa aperta c’è l’immagine del Giubileo, del Signore che apre il suo cuore. Il benvenuto del vescovo Aiello, in apertura della funzione nel Duomo. Partendo dal grazie per avere aderito. Gesù chi chiama. Il messaggio del è semplice: “possiamo togliere il chiodo, che significa chiedere perdono, togliere il buco è il Giubileo. La grazia del Giubileo toglie il buco come se il legno non fosse stato ferito”.