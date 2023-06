Regione Campania, il montefredanese Meola nello staff della prima commissione

L’ingegnere Romualdo Meola, consigliere comunale di Montefredane, entra a far parte dello staff del presidente della prima commissione permanente della Regione Campania.

Il tecnico irpino affiancherà il capogruppo dell’organo Giuseppe Sommese per quanto riguarda la delicatissima materia delle Zone Economiche Speciali (Zes). Il compito del professionista sarà quello di curare i rapporti istituzionali con gli enti preposti e le amministrazioni comunali, nonché tenere i rapporti con associazioni di categoria e sindacati.

“Si tratta – spiega Meola – di una soddisfazione. Cercherò di rappresentare al meglio le comunità delle aree interne. C’è ancora chi crede nelle competenze. sono molte le problematiche che coinvolgono le comunità delle aeree interne della nostra regione, tra le quali da non dimenticare lo spopolamento e la piaga dell’emigrazione, in quanto non attrattrici di nuovi investimenti da parte di privati ed imprese, basta pensare alle tante aree Industriali e PIP praticamente vuote o abbandonate. Spero di poter essere di aiuto alle nostre comunità e di poter portare a conoscenza delle molteplici potenzialità silenti. in quanto ritengo che nei nostri territori siano presenti piccole realtà con grandissime potenzialità, le quali con l’assenza di adeguate infrastrutture, manodopera specializzata e di competitività sia logistica che in termici economici non riescono a competete sul mercato globale. Quindi ritengo che il nostro compito e dovere di amministratori è di evidenziare tali potenzialità e di essere a fianco di privati e imprenditori ai fini di implementare in modo ottimale i benefici delle ZES e degli investimenti ad essi associati (agevolazioni fiscali, infrastrutture, poli logistici ed ecc.).