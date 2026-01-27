Regione Campania, Fico sceglie tre magistrati nella macchina amministrativa

NAPOLI- Tre magistrati nominati dal Governatore della Campania Roberto Fico nella gestione della macchina amministrativa regionale. Il presidente della Regione Campania ha scelto come vicario del Capo di Gabinetto è stato designato Domenico De Falco, magistrato amministrativo, già avvocato della Banca d’Italia e con pregresse esperienze presso la Banca Centrale Europea. Maurizio Fumo è il nuovo consigliere per la semplificazione normativa e la valutazione di impatto legislativo regionale. Già presidente della V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, è magistrato in quiescenza, docente e autore di diverse monografie giuridiche.

Gemma Tuccillo è nominata consigliera per le politiche sociali, minorili, penitenziarie e le questioni organizzative. Magistrato di Cassazione in quiescenza, già giudice minorile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e vice capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia.