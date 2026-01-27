Parco del Fenestrelle, Legambiente: bisogna dire stop al consumo di suolo

AVELLINO- Non un’idea astratta ma il vero punto per rigenerare Avellino. Dopo gli ultimi sviluppi e il sequestro ottenuto dalla Procura di un complesso edilizio a poca distanza dal Fenestrelle, Legambiente Avellino – Alveare in una nota ha evidenziato come : seguiamo da anni con attenzione e impegno il destino dell’area del Fenestrelle, convinti che rappresenti uno degli snodi fondamentali per la rigenerazione ambientale e urbana della città. Nel tempo abbiamo promosso e partecipato a numerosi percorsi di confronto e partecipazione, tavoli pubblici, iniziative con i cittadini, associazioni e

comitati, contribuendo al dibattito sul futuro del parco e avanzando proposte

concrete di tutela, recupero e valorizzazione dell’area fluviale. Continueremo a farlo fino a quando l’area del Parco del Fenestrelle diventerà davvero un luogo tutelato e protetto. Il Parco del Fenestrelle non è mai stato, per noi, un’idea astratta: è uno strumento reale di sviluppo sostenibile, di miglioramento della qualità della vita, di sicurezza idrogeologica e di rilancio sociale ed economico di un’area oggi segnata da fragilità ambientali e scempi urbanistici.

Proprio per questo abbiamo sempre sostenuto che ogni intervento debba essere coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione, ma soprattutto con la vocazione naturale dei luoghi e con il percorso di partecipazione

costruito negli anni. Quanto emerso in queste settimane impone ora chiarezza, responsabilità e una scelta politica netta: fermare il consumo di suolo e dare finalmente attuazione a una visione di città che metta al centro l’ambiente, il bene comune e la partecipazione dei cittadini.

Il Fenestrelle può e deve diventare un motore di rigenerazione urbana, non

l’ennesima occasione mancata.

Come Legambiente continueremo a vigilare e a lavorare affinché quell’area sia

restituita alla comunità come parco pubblico e spazio di futuro.