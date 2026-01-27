Avellino, sorpresi a spacciare, avevano 43 stecchette di hashish: giudizio immediato

AVELLINO- La Procura di Avellino ha ottenuto il giudizio immediato nei confronti di un trentenne gambiano e una ventitreenne salernitana, difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero, bloccati dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino durante una cessione di hashish a Piazzetta Santa Rita. Ieri mattina e’ iniziato il processo per il trentenne davanti al giudice monocratico Pierpaolo Calabrese, la ventitreenne ha invece scelto di essere giudicata con il rito abbreviato. In aula l’imputato ha ammesso di fare uso di sostanze stupefacenti e di aver detenuto la droga per uso personale. L’accusa contestata e ‘ quella di detenzione ai fini dello spaccio di hashish, circa 90 grammi diviso in 43 stecchette di 1,5 grammi e un ulteriore pezzo di circa 7 grammi che erano state sottoposte a sequestro dal personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile nel corso di una doppia perquisizione, all’auto e all’interno dell’abitazione. Era stata sequestrata anche una somma di circa 5000 euro, presunto provento dello spaccio. La Squadra Mobile aveva bloccato una cessione di circa 3,5 grammi ad una acquirente, per cui era contestata una doppia ipotesi di reato (la cessione del 30 agosto e alcune cessioni precedenti). Il 9 febbraio ci sarà la sentenza nei confronti del trentenne.