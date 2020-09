Politica Regionali, Vecchione: “Gli elettori chiedono risposte ai problemi, non raccomandazioni” 8 Settembre 2020

Continua il tour elettorale della candidata alle regionali nella lista di Forza Italia, Anna Maria Vittoria Vecchione. Il legale avellinese sta incontrando elettori e simpatizzanti di Forza Italia. Questo, il suo commento: “Sto toccando diversi punti dell’Irpinia e sto incontrando elettori e cittadini. Il discorso che si apre è interessante, su tanti temi. Le persone che incontro mi parlano di vivibilità anche nei piccoli centri. Chiedono maggiore attenzione sul tema della sicurezza e al tempo stesso si dicono stufi della politica clientelare che nella nostra Irpinia più volte è stata protagonista con richieste di lavoro e promesse di occupazione. In tanti mi hanno avvicinata e mi hanno spiegato che sono stanchi delle promesse che arrivano solo in campagna elettorale. Addirittura un cittadino mi ha detto che non sarebbe andato a votare. Ho risposto che l’espressione del voto è sacra. E’ una forma di libertà. A questa persona come a tanti altri sto chiedendo fiducia ed appoggio. Non è politica quella che si va facendo con la promessa di posti di lavoro. Dobbiamo essere corretti e coerenti. La gente ha capito che solo con un modo pulito di fare politica e campagna elettorale si può ottenere un consenso. La mia campagna elettorale è incentrata sulla concretezza e sulla professionalità. Alle persone che sto incontrando non mi sento di dire bugie. Sono limpida e il mio impegno è cristallino. Sono certa che si può invertire la rotta, si può battere lo strapotere del centrosinistra anche nella nostra provincia. Io faccio la mia parte con un programma elettorale che mette al centro di tutto l’importanza delle persone, l’importanza dell’ascolto delle loro istanze. Cosi mi sono presentata e questa è la mia battaglia”.