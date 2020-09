Politica Regionali, l’appello di Puopolo agli elettori: “Scegliete un voto utile” 8 Settembre 2020

«Andiamo tutti a votare. Nelle cabine elettorali non ci sarà rischio, saranno rispettati i protocolli anti-Covid. Esercitiamo il nostro diritto, ma soprattutto esprimiamo un voto utile». Così Giovannantonio Puopolo candidato alle Regionali 2020, per Forza Italia. «Mi rendo conto che siamo tantissimi candidati in Irpinia. C’è il rischio che questo voto si frammenti eccessivamente quindi chiedo agli elettori di ponderare bene affinchè il loro voto sia utile, cercando di tener presente anche come saranno distribuiti i seggi. La nostra circoscrizione – spiega Puopolo – può esprimere solo 4 consiglieri sui 50 di cui si compone il Consiglio Regionale. Quindi cerchiamo di scegliere le persone giuste ma anche i partiti giusti, quelli che hanno una tradizione solida. Inutile dare una preferenza a quelli che rischiano di non raggiungere nemmeno il quorum. Il mio invito è a riflettere, perchè è una scelta importante quella che andiamo a fare non tanto per noi stessi ma per i nostri figli, per il nostro futuro, per quello che ci aspetta a breve, quando terminerà il problema del Coronavirus e sarà ancora più forte il problema economico. Forza Italia regge e continua a dare fiducia all’elettorato, restando il primo partito di Centrodestra in Irpinia, un dato che ci ha confermato Stefano Caldoro nella sua visita ad Ariano; il che vuol dire – conclude Puopolo – che, anche se perdessimo a causa del clima di terrore che De Luca è stato capace di trasmettere sfruttando l’onda di paura da Coronavirus, avremmo comunque un consigliere eletto, quindi Forza Italia sarebbe l’unico partito del Centrodestra a poter esprimere un consigliere irpino».