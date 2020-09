Politica Forza Italia, l’appello di Fasulo a Caldoro e Aufiero 8 Settembre 2020

«De Luca lo conosciamo bene, e per quanto fatto nei cinque anni da governatore e per quanto messo in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia in corso. È per questo che voglio lanciare un appello ai miei concittadini a sostenere il centrodestra, Forza Italia e Stefano Caldoro» – queste le parole di Carmine Fasulo, coordinatore cittadino dei forzisti a Prata P.U. e Capriglia Irpinia, con cui lancia un appello al voto per il candidato della coalizione di centrodestra. «In questi mesi, abbiamo visto un De Luca più showman che governatore con le quotidiane sceneggiate e i proclami fatti su Facebook. E oggi ne stiamo pagando le conseguenze con picchi nel numero di contagi giornalieri, aziende prossime alla chiusura e cittadini sempre più in difficoltà economica. Il mio appello è rivolto a tutti: la regione Campania e l’Irpinia hanno bisogno di un governatore serio e di una squadra di governo composta da amministratori la cui validità è conclamata come Tonino Aufiero, riferimento nella media valle del Sabato i cui meriti sono riconosciuti da tutti. Non possiamo lasciare nuovamente le sorti della Regione Campania nelle mani dei vari De Luca, Mastella, De Mita».