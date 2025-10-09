Regionali, Sabino Morano candidato per la Lega in Irpinia

“Ho firmato la candidatura alla carica di consigliere regionale per la Lega Salvini Premier. Questa firma rappresenta per me un atto di coerenza. Coerenza rispetto ad una vita di militanza politica che è sostanzialmente concisa con la mia vita personale. Una vita che rivivrei altre mille volte, nonostante le difficoltà e le amarezze che mi ha, in alcuni casi, riservato. Una vita di militanza “culturale” prima ancora che politica. Una vita che voglio continuare a vivere con la libertà e l’impegno di sempre”. Questo l’annuncio di Sabino Morano, candidato nella coalizione di centrodestra in Irpinia per la Lega Salvini Premier.