Cirielli ufficializza la candidatura: “Rialziamoci per tornare grandi”

«Rialziamoci per tornare grandi!». Con questo slogan, accompagnato da una sua foto firmata con le parole “Edmondo Cirielli, il tuo presidente per la Campania”, l’attuale viceministro degli Esteri in quota Fratelli d’Italia ha ufficializzato la sua corsa a governatore.

Dopo il via libera arrivato in giornata anche da Noi di Centro e soprattutto da Forza Italia, Cirielli ha potuto rompere gli indugi e lanciare ufficialmente la sua campagna verso Palazzo Santa Lucia, sancendo così l’unità del centrodestra attorno al suo nome.