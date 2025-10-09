Regionali, Campania Popolare: in Irpinia corrono Bonito e Arricale

I candidati in Irpinia di Campania Popolare – coalizione tra Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani – alle prossime elezioni regionali in Campania saranno Arturo Bonito e Michela Arricale.

“Compagne e compagni, donne e uomini delle nostre comunità: – scrive il Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista – Mi candiderò alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione provinciale di Avellino, convinto che sia ora di riportare la politica nelle mani di chi lavora, produce e spera. Per troppi anni abbiamo assistito a politiche clientelari che hanno distrutto la nostra regione. Da una sanità portata sempre più allo sfascio, elemento fondamentale e voluto per favorire la sanità privata, che ha trasformato ospedali e case della comunità in centri di profitto per pochi. Assistiamo al fenomeno dello spopolamento programmato delle aree interne, lasciate allo sconforto e alla speculazione edilizia ed energetica dei grandi gruppi di potere. Vediamo un territorio saccheggiato da grandi opere inutili e interessi privati, mentre le famiglie i lavoratori ed i giovani faticano a restare qui e ad arrivare a fine mese. Io non starò a guardare. Non sarà l’ennesima candidatura di professione, ma la naturale estensione del lavoro che porto avanti ogni giorno come segretario provinciale di Rifondazione Comunista oggi e come militante e attivista prima. Una candidatura nata dal basso, dalle lotte, dai territori. Da lavoratore, militante, consigliere comunale, segretario provinciale ho lottato in ogni vertenza, dalla difesa dell’acqua pubblica al sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della nostra area, dalla difesa del territorio contro ogni tentativo criminale di speculazione – dalle trivellazioni petrolifere alla aggressione speculativa dell’eolico selvaggio, fino al lavoro collettivo nelle proposte politiche per costruire un alternativa che parta dal basso. Quella passione diventa ora progetto concreto al Consiglio Regionale. Un voto a Campania Popolare è un voto per ridare voce alle nostre comunità, alle lavoratrici e lavoratori che producono la ricchezza di questo paese ma trattengono a stento le briciole di quella ricchezza prodotta e quando hanno bisogno di servizi sono costretti a pagarli a caro prezzo, nonostante siano la parte più consistente nella contribuzione collettiva con tasse altissime pagate per proteggere i grandi evasori, in barba al dettato costituzionale!”

Immediato il rilancio di Michea Arricale: “Sono candidata per l’Irpinia alle elezioni regionali con Campania Popolare e Giuliano Granato candidato Presidente. Un’alleanza così chiaramente radicale è davvero un occasione da non perdere per tutti noi! Non solo diritti sociali, ma programmazione economica e industriale che costruisca ricchezza per gli abitanti e non solo per gli investitori. Relazioni internazionali cooperative, che possano sostenere la crescita reale di cui abbiamo bisogno. Attenzione alla questione demografica dei nostri territori, e come garantire servizi culturali, sociali e sanitari adeguati alla valorizzazione di ogni fascia d’età. Campania come terra di pace, cooperazione e sviluppo, che si proietta da protagonista nelle nuove dinamiche economiche animate dal Sud Globale. Insomma, un posto in cui valga la pena vivere insieme. Chiedilo ai comunisti, noi sappiamo come fare!”