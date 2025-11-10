Regionali, Roberto Fico a Morra De Sanctis per la presentazione della lista M5S

Martedì 11 novembre 2025, alle ore 17:00, al Ristorante Cigno Blu di Morra De Sanctis (AV), si terrà la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali “Campania 2050”.
L’incontro sarà aperto dai saluti di Luciano Del Priore, referente del gruppo territoriale di Morra De Sanctis, e di Fiorella Caputo, sindaco del paese.
A presentare l’iniziativa sarà Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
Parteciperanno anche i candidati Vincenzo Ciampi, Anna Ansalone, Luca Orsogna e Tiziana Guidi.
Concluderà la serata Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania.
L’evento sarà moderato dal giornalista Jonatas Di Sabato.