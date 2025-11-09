Regionali, Fico incalza il centrodestra: vogliono l’Autonomia Differenziata e vengono a parlarci di Sud

NAPOLI- “Vogliono votare l’Autonomia Differenziata e vengono qui a parlarci di Sud, col voto nelle loro mani di tutti i parlamentari campani e non solo”. Dal palco del Congresso Nazionale dei Giovani Democratici che si e’ chiuso oggi a Napoli con l’elezione di Virgilia Libero, alla presenza della segretaria nazionale Elly Shlein, il candidato del centrosinistra alla guida della Regione Campania Roberto Fico ha incalzato nuovamente il centrodestra a sostegno di Cirielli sull’autonomia differenziata, che la Lega vorrebbe secondo il centrosinistra riproporre subito dopo il voto. Quello in Campania, per Fico e’ un voto per mandare a casa il governo Meloni: “Andiamo a vincere queste elezioni regionali in Campania, perché da qui può partite una svolta per avere una nuova maggioranza nel 2027”. Ai giovani il candidato del centrosinistra ha garantito il lavoro per passaggio di testimone generazionale:

“Vi assicuro che la politica regionale metterà al centro i giovani. Dobbiamo rompere queste barriere, perché la società è vostra. Noi faremo da testa di ariete per liberare questa società e consegnarvela per il futuro.”