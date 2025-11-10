L’Avellino cade, il Cesena domina e porta a casa i tre punti

Nuova sconfitta per l’Avellino di Raffaele Biancolino che non riesce ad entrare mai in partita a Cesena. La formazione di casa si impone per 3 a 0 non lasciando scampo ai biancoverdi che deludo gli oltre duemila tifosi giunti dall’irpinia. In goal per la squadra romagnola Ciervo, Shpendi e Blesa che chiude la pratica già nella prima frazione di gioco andando al riposo sul 2 a 0.
Dopo una breve fase di studio il Cesena passa in vantaggio al 27′ Ciervo si accentra dalla destra, lascia sul posto Cagnano e trafigge Daffara sul palo lontano, firmando l’1-0. L’Avellino tenta di reagire ma dopo pochi minuti deve subire l’infortunio di Simic per problemi muscolari con rigione che fa il suo esordio stagionale. Il Cesena continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio che arriva a tempo scaduto grazie ad un calcio di rigore, assegnato con l’ausilio del var, realizzato da Shpendi che spiazza Daffara. Il tempo si chiude con i padroni di casa avanti 2 a 0.
Nella ripresa Biancolino cerca di cambiare qualcosa ma è tutto inutile e il Cesena va a nozze in contropiede siglando al 51′ con Blesa il terzo goal che chiude definitivamente la gara. Il Cesena conquista così l’intera posta in palio e per l’Avellino arriva una nuova sconfitta. Ora arriva la sosta e alla ripresa l’Avellino ospiterà l’Empoli al Partenio Lombardi.