Regionali, nel centrodestra anche Forza Italia pronta a sostenere la candidatura di Piantedosi

CAMPANIA- Il centrodestra sembra sempre più orientato sul nome del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per la corsa di primavera alle Regionali in Campania. Nonostante il diretto interessato abbia più volte escluso una sua diretta partecipazione alle Regionali. L’ ultimo in ordine di tempo a mostrare apprezzamento per il nome del titolare del Viminale alla guida della coalizione e’ stato l’europarlamentare e leader di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello, che in un’intervista al Mattino ha dato il suo ok alla candidatura del ministro irpino nella sfida per Palazzo Santa Lucia. Prima di Martusciello era arrivato il gradimento per il nome di Piantedosi anche da parte di Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la Lega ci sarebbe già un apprezzamento. La decisione finale spetterà, oltre ovviamente allo stesso Piantedosi anche ai leader nazionali del centrodestra.