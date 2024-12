Neanche la pioggia ferma i runners per la quarta edizione di Run Avellino

AVELLINO- Neanche la pioggia ferma i runners accorsi nel giorno dell’Immacolata per partecipare alla dieci chilometri di “Avellino City Run”, giunta ormai alla quarta edizione, anche nella versione “family run”, perché oltre all’agonismo senior c’è anche quello dedicato ai juniores. Allo start nei pressi della Villa Comunale su Corso Vittorio Emanuele erano in totale 314 i runner che hanno partecipato. L’organizzazione anche quest’anno del gruppo Avellino Runner, ha previsto anche una tre chilometri non agonistica. Sul podio sale Gennaro Ferrara della Carmax Camaldolese (0:34:22) seguito da Antonio Bianchini della Lions Valle Ufita (0:34:29) e Giuseppe Marinelli della Montemiletto Team Runners (0:34:41). Una manifestazione che nonostante il tempo inclemente ha registrato ancora per un anno grande entusiasmo.