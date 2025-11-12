Regionali, Morelli (Lega): Previsti 26 miliardi di investimenti infrastrutturali grazie al ministro Salvini

GROTTAMINARDA-“Perché non votare la Lega in Campania? Perché il ministro Matteo Salvini sta investendo 26 miliardi di euro in infrastrutture nella nostra regione. Un dato che testimonia un’attenzione straordinaria verso il territorio, per favorire la crescita della Campania e delle aree interne come l’Irpinia.” Lo ha dichiarato a Grottaminarda il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, Alessandro Morelli, intervenendo a un’iniziativa elettorale organizzata dalla Lega a sostegno dei candidati del collegio della provincia di Avellino.

Ad aprire i lavori è stato Franco Rauseo, candidato della Lega, che ha ricordato come, grazie all’impegno del ministro delle Infrastrutture e del partito al Governo, sia stato finanziato con 120 milioni di euro il progetto della piattaforma logistica di Grottaminarda, un’infrastruttura strategica che si inserisce nel sistema di sviluppo legato alla stazione Hirpinia dell’Alta Capacità.

Nel corso della giornata, Morelli ha effettuato anche una visita istituzionale all’azienda OMI di Lacedonia, situata nell’area industriale del Calaggio. La OMI rappresenta una delle eccellenze dell’industria aerospaziale irpina, specializzata nella produzione di componenti ad alta tecnologia, tra cui il cockpit del caccia statunitense F-35.