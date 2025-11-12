Seggiovia Laceno, esercitazione di soccorso simulera’ blocco dell’impianto di salita

LACENO- Nella giornata di domani, presso il Lago Laceno, si terrà un’esercitazione di soccorso organizzata dai Vigili del Fuoco della Campania, nell’ambito del corso formativo regionale in programma dal 10 al 14 novembre. L’attività, disposta d’intesa con la Prefettura di Avellino, prevede la simulazione di un blocco improvviso dell’impianto di risalita, con interventi di soccorso a passeggeri sospesi, recupero di un infortunato e ricerca di una persona dispersa nei boschi del Monte Raiamagra. Sul campo saranno presenti 38 unità tra funzionari, tecnici SAF, elisoccorritori, dronisti e personale logistico, con il supporto della Croce Rossa Italiana, dell’AssociazioneNazionale VV.F. in Congedo (ANVVF-CN) e del gruppo di Protezione Civile “Le Aquile” di Casoria (NA). L’esercitazione includerà anche la partecipazione di 15 figuranti locali, formati sulle procedure di sicurezza, e sarà garantita la tutela sanitaria di tutti i partecipanti tramite un presidio medico della Croce Rossa. Nell’immediatezza dell’evento simulato, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ricevuta la notizia dai Vigili del Fuoco, attiverà il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), con la partecipazione di tutte le componenti coinvolte di norma dalle operazioni di intervento e soccorso: Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, C.O.T. 118 e del Comitato Provinciale CRI. Trattasi di un’occasione per testare la reale capacità di coordinamento e di intervento in caso di emergenza. A tal fine, tutte le attività esercitative saranno seguite in diretta con il luogo dell’evento esercitativo dalla Sala Operativa di Protezione Civile di questa Prefettura