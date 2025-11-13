Flumeri, Gioventu’ Nazionale si mobilita per sostenere la campagna di Fratelli d’Italia

FLUMERI- Gioventu’ Nazionale si mobilita per la campagna elettorale della lista di Fratelli d’Italia. Nel pomeriggio presso la Dogana Aragonese un’altra tappa della campagna elettorale del partito. Un evento organizzato da Nicola Antonio Raduazzo, Vicepresidente Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino. I candidati di Fdi al Consiglio Regionale hanno partecipato al dibattito pubblico sui programmi e le proposte per il territorio. All’incontro erano presenti Ines Fruncillo Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino e i candidati nelle liste del partito di Giorgia Meloni in Irpinia. A partite da Francesco Mazzariello, Michela Guarino, Ettore Zecchino e Sonia Tordiglione. A portare i saluti della comunità il sindaco di Flumeri Angelo Lanza. Presenti i coordinatori dei circoli di Fratelli d’Italia, gli amministratori e i sindaci. Sul tavolo sono stati numerosi i temi trattati: a partire dal rilancio dell’Ufita, della Baronia e ridare il ruolo di centralità e di punto di riferimento all’Irpinia. Ogni candidato ha illustrato il proprio programma, la propria storia e le proprie idee. “Fratelli d’Italia è una comunità in forte espansione nella nostra provincia, una forte testimonianza sono i circoli costituiti lungo l’anno. Pronti a dare all’Irpinia il giusto peso; con Cirielli Presidente” hanno sottolineato gli esponenti di Gioventu’ Nazionale.