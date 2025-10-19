Blitz antidroga a San Tommaso, la Mobile sequestra anche due telefoni al 22enne pusher

AVELLINO- Un chilo di cocaina, che sul mercato avrebbe fruttato migliaia di euro e mezzo chilo di hashish nascosti in un mobile di casa. Quando gli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile, agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione del ventiduenne L.V, nel quartiere San Tommaso, si sono trovati di fronte ad una quantità ingente di sostanza stupefacente. Droga destinata alla piazza di spaccio del fine settimana nel capoluogo. Un’operazione che ha assestato un colpo al mercato degli stupefacenti ad Avellino, che non arretra nonostante sequestri e arresti siano ormai all’ordine del giorno. Nel corso delle attività, oltre alla sostanza stupefacente, gli uomini dell’Antidroga, agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio hanno sequestrato anche due cellulari al ventiduenne. Anche per questi come per coltelli e bilancino e tutto il materiale utile per il confezionamento, il pm della Procura della Repubblica di Avellino Chiara Guerriero ha gia’ firmato il decreto di convalida del sequestro. La Procura ha chiesto la convalida dell’arresto del ventiduenne, che domani dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, per l’interrogatorio di convalida nel carcere di Bellizzi Irpino.