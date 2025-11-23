Regionali, in Campania alle 23 ha votato il trentadue per cento degli elettori

CAMPANIA- Il trentadue per cento ( rispetto al 38,7 del 2020) il dato dell’affluenza aggiornato alle ventitre’ in Campania. Un calo di circa sei punti dell’affluenza alle urne in tutta la regione. La percentuale più alta in provincia di Caserta, dove al voto è andato circa il 34% del corpo elettorale (nel 2020 aveva superato il 40%) , segue Napoli con il 32% (nel 2020 era stato il 38%), Salerno dove alle urne si sono recati il 31,8% degli elettori (nel 2020 era stato il 39,2%), la provincia di Avellino con il 29, 9% (nel 2020 era stato il 37,1%) e Benevento con il 28,9% (nel 2020 era stato il 36,2%). Le urne resteranno aperte fino alle 15 di domani.