Meteo, le schiarite durano poco: da domani torna la pioggia in Irpinia

Le temporanee schiarite che hanno caratterizzato la giornata odierna sono destinate a svanire rapidamente. Lo fa sapere l’Osservatorio meteorologico di Montevergine, che prevede un nuovo peggioramento del tempo già nelle prossime ore, con il ritorno di cieli nuvolosi e di piogge diffuse.

Secondo i meteorologi, l’Irpinia sarà raggiunta da un flusso di aria molto umida e relativamente mite proveniente dai quadranti sud-occidentali. Questo tipo di configurazione favorirà precipitazioni abbondanti, soprattutto in prossimità dei rilievi, con i Monti Picentini che saranno le aree maggiormente interessate.

Oltre alle piogge, è atteso anche un aumento delle temperature, più marcato nei valori minimi, segno dell’ingresso di una massa d’aria più dolce rispetto ai giorni precedenti. Un quadro meteorologico che conferma la forte dinamicità atmosferica di questa fase autunnale.