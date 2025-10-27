Regionali, gli irpini di “A testa alta” incontrano De Luca

“Questa mattina a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, con i miei compagni di viaggio, Lucia Fortini, Ilaria Di Gaeta e Pino Rosato. Un lungo confronto con il Presidente De Luca per definire le priorità programmatiche di questa campagna elettorale, per definire il percorso che ci dovrà condurre uniti al voto del 23 e 24 Novembre. In questi dieci anni, accanto a Vincenzo De Luca, abbiamo contribuito a costruire una nuova Campania, orgogliosa e libera, una Campania che primeggia, che vince la sfida dell’efficienza. Questa nuova Campania va difesa ed è per questo che siamo in campo. Per fare in modo che la rivoluzione di questi anni prosegua, per difendere il futuro conquistato”. Così Antonello Cerrato, candidato in Irpinia per A testa alta.