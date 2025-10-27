Montoro, dopo le verifiche si torna a scuola

MONTORO – Si torna in classe. Questa la comunicazione del COC sulle risultanze verifiche tecniche eseguite dal Comune di Montoro dopo la scossa registrata in Irpinia di magnitudo 4.0. “A seguito dei recenti eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale-si legge- i settori tecnici competenti hanno effettuato sopralluoghi speditivi presso le strutture strategiche e gli edifici scolastici. Al termine delle verifiche eseguite, non sono stati riscontrati danni strutturali né segni di compromissione delle condizioni preesistenti. Pertanto, le attività scolastiche potranno riprendere regolarmente.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si rassicura che la situazione continuerà ad essere costantemente monitorata con la massima attenzione”.