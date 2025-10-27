Montefredane, scuole chiuse per dieci giorni: il sindaco scrive a Valditara per la Dad

MONTEFREDANE – Dieci giorni di chiusura per la scuola di Montefredane, come già annunciato nel pomeriggio, il sindaco Ciro Aquino ha anche voluto affidare ad un messaggio video le ragioni e le iniziative che adotterà per evitare che ci siano danni nella programmazione scolastica “A seguito della verifica effettuata dal professore Modano della Federico II di Napoli e necessario chiudere la scuola per dieci giorni. Ci sono problemi da verificare sulla staticità dell’ edificio. Si tratta di un edificio realizzato prima del sisma del 1980 e non costruito con le nuove tecniche e dovrà essere attenzionato. Qui si tratta della vita dei nostri studenti, della sicurezza da dare ai genitori. Quindi dobbiamo chiudere necessariamente”. Nel frattempo, per evitare che la chiusura della scuola determini anche una sospensione dell’attività scolastica e danni sul proseguo delle lezioni, Aquino ha attivato anche i contatti con il ministro Valditara “per chiedere l’attivazione della Dad, per trovare le soluzioni più congrue e per consentire a tutti di stare in sicurezza”.