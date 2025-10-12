Colori di Resilienza: l’arte di Jana, 15enne palestinese, al Roseto di Avellino

Laura Perrone – Domenica 19 Ottobre, alle ore 18:30 presso il Roseto, la Gi.Fra. (Gioventù Francescana) di Avellino terrà una mostra d’arte – gratuita e aperta a tutti – incentrata sulle riproduzioni di opere di Jana, artista quindicenne gazawa la quale ha reso la passione da lei nutrita per il disegno e la pittura, un potente strumento tanto di comunicazione quanto di resistenza: comunicazione di sogni, emozioni e dignità, quale motore propulsivo di resistenza alla matematica della disumanizzazione, alla distruzione della normalità. Perché se un’adolescente come Jana continua ad immaginare, alimentando la sua creatività, il mondo, forse, non è del tutto perso.

Il monito degli organizzatori, La Gioventù Francescana di Avellino:

“Confidiamo che la mostra contribuisca ad amplificare la voce del popolo palestinese, tramite le opere di Jana, artista quindicenne residente a Gaza, i cui disegni raccontano di una terra dilaniata ma vivissima nel preservare e difendere tanto sé stessa quanto la propria cultura. Rievocare e dare seguito alla solidarietà per la causa palestinese, di cui ha dato prova la nostra città in queste ultime settimane, riveste tutti/e noi cittadini/e dell’impegno a mobilitarci, tramite l’informazione, il boicottaggio, lo sciopero, la divulgazione. Per chi vorrà, vi aspettiamo”.

Il programma:

18:30 – Accoglienza

18:45 – Intervento di Don Vitaliano Della Sala, Parroco di Mercogliano

19:00 – Apertura della Mostra con Luciano De Venezia, progettista culturale e responsabile di programmi educativi e di promozione culturale e turistica

20:30 – Conclusione evento

Inoltre, per chi volesse, vi sarà la possibilità di acquistare le riproduzioni delle opere di Jana al fine di devolvere l’intero ricavato a lei e alla sua famiglia.