Festa si candida alle Regionali con la lista Davvero. Nargi può stare tranquilla

“Nargi può stare tranquilla per i prossimi quattro anni e mezzo a Palazzo di Città, c’è l’appuntamento delle Regionali e sarò in campo con la mia lista Davvero”. Così, sulle colonne de Il Mattino, l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, conferma la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni regionali, svelando che si presenterà con la sua lista civica, come già accaduto in passato. Con queste dichiarazioni, Festa sembra mettere definitivamente da parte l’ipotesi di un nuovo voto in città, preparandosi a tornare sulla scena politica passando per la porta di Santa Lucia, sede della Regione Campania.

A chi gli chiede con chi si candiderà, Festa risponde con una certa apertura: “Valuteremo. Se De Luca dovesse aprirsi al civismo, perché no. Vorrebbe dire che il governatore finalmente darebbe ragione alla mia intuizione”. Il leader di “Davvero” ricorda come, quando criticava il Partito Democratico per non dare spazio alla diversità di idee, fosse stato attaccato. “Ora vedo con soddisfazione che De Luca dice le stesse cose che dicevo io”, osserva.

Secondo l’ex sindaco, se si dovesse formare un raggruppamento non partitico regionale, questa sarebbe un’opportunità naturale per il suo movimento di inserirsi con una scelta civica. Tuttavia, non esclude altre possibilità: “In alternativa, valuteremo candidati, presidenti e coalizioni senza pregiudizi, sia del centrodestra che del centrosinistra. Clemente Mastella? Con lui c’è un ottimo rapporto” conclude l’ex sindaco.