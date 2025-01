A causa di una rottura dell’impianto acquedottistico in località San Sossio alla via G.Masucci in prossimità del civico 23 e del plesso scolastico, si dispone la chiusura del plesso anzidetto per il giorno 24 Gennaio 2025 al fine di tutelare l’incolumità fisica degli utenti dell’edificio.

Lo comunica il Comune di Serino.