Carlo Faiello vince il Premio Honos 2025: il 26 settembre atteso ad Avella per “Pane, Ammore e Tarantella”

Il Premio Nazionale Honos 2025, nella Sezione Libertas, è stato assegnato al Maestro Carlo Faiello, figura centrale della musica popolare campana. Cantautore, compositore e musicologo, Faiello ha dedicato la sua vita allo studio, alla diffusione e al rinnovamento delle tradizioni musicali del Sud Italia.

Dopo il diploma al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, ha lavorato con l’Orchestra Scarlatti e con Roberto De Simone, partecipando a importanti opere teatrali. È stato per oltre dieci anni parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare, partecipando anche al Festival di Sanremo, e ha collaborato con artisti come Roberto Murolo, Lina Sastri e Isa Danieli. In parallelo, ha condotto un’intensa attività di ricerca etnomusicale e ha diretto festival e progetti culturali legati alla musica e all’identità del territorio.

Dal 2000 è il direttore artistico della Notte della Tammorra, uno dei più grandi eventi dedicati alla musica tradizionale in Campania.

Ricevendo il premio, il Maestro ha dichiarato:

“Per questo riconoscimento ringrazio la Giuria del Premio Nazionale Honos, la Dottoressa Laura Listro, il musicista Ugo Mazzei e tutti quelli che sostengono il mio impegno per la musica.”

L’Irpinia lo attende ora con entusiasmo, dove sarà protagonista il 26 settembre ad Avella in occasione del Festival della cultura, arte e gastronomia “Pane, Ammore e Tarantella”, evento organizzato dalla Pro Loco Clanis Avella, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi, una manifestazione che riporterà nelle strade e nelle piazze del paese musica popolare, spettacoli dal vivo, danze e stand enogastronomici.