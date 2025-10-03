Muore dopo il parto, lunedì l’esame medico legale sulla quarantunenne di Lioni

AVELLINO- Sara’ conferito lunedì l’ esame chiave per chiarire le cause della morte della quarantunenne Concita Perna, deceduta dopo aver dato alla luce il suo bimbo presso il Malzoni Research Hospital di Avellino, per cause che ora sono al vaglio della Procura di Avellino. Il magistrato che coordina le indagini sulla morte della donna, il sostituto procuratore Fabio Massimo del Mauro, dopo che tutti gli atti istruttori sono stati eseguiti da parte dei militari dell’Arma di Avellino, dovrebbe nelle prossime ore formalizzare il conferimento dell’incarico medico legale. Non e’ ancora chiaro se ci saranno anche avvisi di garanzia o la Procura procederà contro ignoti. Le prossime ore saranno fondamentali per comprendere se dalle informative dei Carabinieri e dalla documentazione acquisite siano emersi eventuali elementi per le iscrizioni nel registro degli indagati. In corso di ricostruzione tutto quello che e’ avvenuto prima e durante il ricovero e l’intervento presso il Malzoni Research Hospital di Avellino. La tragedia di Concita ha scosso tutta l’Irpinia. La quarantunenne solo un anno fa aveva perso sua sorella. Ora si attende che siano gli accertamenti a stabilire se il decesso della donna si poteva evitare. L’intera comunità di Lioni si e’ stretta intorno alla sua famiglia.