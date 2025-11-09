Regionali, i candidati della Democrazia Cristiana: acqua, sanità e imprese le priorità

AVELLINO- L’ultimo presidente irpino della Camera di Commercio, una giovane artista, un avvocato con la passione per la politica e un ex sacerdote ora imprenditore. Ecco chi sono i quattro nomi che corrono sotto le insegne della Dc con Rotondi per le Regionali del 23 e 24 novembre. Nell’ex Chiesa della Trinita’ alla presentazione della lista c’era una discreta partecipazione. Il richiamo della Democrazia Cristiana. E a margine della manifestazione con Edmondo Cirielli i candidati hanno spiegato le loro priorita’. A partire da Giuseppe Cestone, che rappresenta l’Alta Irpinia: “Tra i miei obiettivi ci sono quello di ripristinare le postazioni 118 in Alta Irpinia e offrire un servizio sanitario decente per i nostri cittadini. Al tempo stesso progettare una soluzione definitiva per la questione delle acque e degli acquedotti. Perché noi abbiamo 13 comuni virtuosi che sono legati all’Acquedotto Pugliese e che garantisce una gestione della rete e delle stesse sorgenti di cui gode lo stesso Alto Calore e che sono gestiti alla meglio per i nostri comuni senza offrire disservizi. Quindi la mia proposta è aprire un tavolo interregionale con cui questi enti possano dialogare e creare un una proposta di soluzione a quelle che sono i problemi dell’emergenza idrica”.

FORMISANO: IN CAMPO PER DARE VOCE AGLI ARTISTI CAMPANIA

Pamela Formisano, attrice e candidata per la prima volta in una competizione elettorale guarda proprio al mondo da cui proviene, quello degli artisti: “I talenti campani non devono più lasciare la nostra bella regione. La Campania è ricca di talenti artistici che purtroppo si recano altrove per cercare città più ricettive alla cultura, ovvero questi talenti emigrano, lasciano il proprio territorio perché la regione Campania, pur avendo delle iniziative che non sempre questi giovani artisti conoscono. Quindi il mio impegno in politica è creare delle piattaforme dove questi artisti si iscrivano e vengono periodicamente informati di tutte le iniziative culturali della regione Campania. Io sono un’attrice, ho intrapreso questo percorso da giovanissima, io stessa sono andata a vivere in altre città, però adesso sono tornata qui per impegnarmi con questa giusta causa, cioè gli attori, gli artisti della Campania non devono emigrare, ma devono valorizzare il loro territorio. Noi campani siamo artisti dentro, ci sono musicisti, cantanti, attori ricordiamo il grande De Filippo, cioè voglio dire: mi sono candidata per la prima volta per vincere e cercare di dare voce a questi artisti campani”.

SAVERIANO: L’ASSET DELLA POLITICA DEVONO TORNARE AD ESSERE LE PERSONE

Maria Stella Saveriano, avvocato, da sempre con la passione per la politica. Nella sua candidatura c’e’ un progetto: “I valori della concretezza, della difesa e della tutela del suolo, della comunità, del territorio e soprattutto per la motivazione forte, che è quella di riportare veramente l’asset della programmazione unitaria regionale sulle persone, sul territorio e soprattutto sulle imprese. Perché le imprese producono valore e dando ogni giorno prova di forza e coraggio, nonostante le difficoltà contingenti, per cui la tutela delle famiglie e delle imprese deve rappresentare la priorità assoluta all’interno dei piani strategici del programma unitario regionale”.

LA STELLA: RIDARE DIGNITA’ ALLA NOSTRA PROVINCIA

In campo per “ridare finalmente di nuovo dignità all’Irpinia come rappresentanza regionale”. L’ obiettivo principale per Oreste La Stella, ex presidente della Camera di Commercio e capolista della Democrazia Cristiana con Rotondi: “Purtroppo negli ultimi anni e’ emersa l’incultura rispetto a tutta una serie di operazioni per tutelare la nostra provincia e noi vogliamo fare in modo che ci possa essere un’inversione di tendenza, ma di quella efficaci. Senza scontri, senza fare la guerra a nessuno, ma semplicemente cercando di far valere quella che è la nostra storia”.