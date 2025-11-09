Domani il Ministro Piantedosi a San Martino Valle Caudina

“Essere lì dove serve“ è questo il claim sposato in pieno dal Ministro dell’Interno – Prefetto Matteo Piantedosi ha firmato il decreto di istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino a San Martino Valle Caudina. Donani, lunedì 10 novembre, alle ore 10.30 presso l’Oratorio Parrocchiale don Ugo della Camera in via Aniello Viscione 1 a San Martino Valle Caudina vi sarà la presentazione del progetto. Saranno presenti il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano, i vertici nazionali e regionali del CNVVF, ed Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi.

Vincente la sinergia tra i Vigili del Fuoco e l’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina in breve tempo si giungerà all’ apertura della nuova sede, puntando l’attenzione anche sui brevi tempi di realizzazione.

Un investimento del Ministero dell’Interno che porterà alla realizzazione di una caserma all’avanguardia in grado di intervenire prontamente sui comuni della Valle Caudina e delle zone limitrofe. Il Distaccamento potrà fare affidamento su una dotazione di organico di circa 33 unità, garantendo la presenza 24 ore su 24 di una squadra operativa di pronto intervento composta da un capo squadra e quattro Vigili del Fuoco, muniti di una autopompa serbatoio (mezzo pesante con riserva d’acqua di circa 3500 litri e dotazioni per affrontare la maggior parte degli interventi di soccorso) e di un fuoristrada pick up con modulo anticendio boschivo.

Un traguardo raggiunto frutto della sinergia tra Comune di San Martino Valle Caudina e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che porterà alla costruzione di una struttura sicura, all’avanguardia e collocata in un punto strategico di un territorio in passato interessato da gravi emergenze legate al dissesto idrogeologico e attualmente interessato dalle emergenze più svariate.

“Un distaccamento più vicino garantisce tempi di risposta ridotti in caso di emergenza, come incendi, incidenti stradali o alluvioni, salvaguardando vite e proprietà. E maggiore sicurezza delle aree interne”afferma il Comandante dei Vigili del Fuoco Mario Bellizzi. “Le aree che sono lontane dai centri abitati più grandi beneficiano enormemente di un nuovo presidio, poiché garantisce un soccorso tecnico urgente e più efficace dove prima c’erano solo lunghe attese – afferma il sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano.