Regionali, Rotondi non ha dubbi: grazie a Cirielli la Campania torna contendibile

AVELLINO- “Il verso è cambiato”. Gianfranco Rotondi presenta ufficialmente i candidati nel collegio di Avellino della Democrazia Cristina con il suo nome e il simbolo della Balena Bianca, iniziativa nella Chiesa della Trinita’ dove è stato presente anche il candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania, Edmondo Cirielli. Proprio a Cirielli il parlamentare fa riferimento per questa sfida ancora aperta: ” Sembrava una battaglia scontata perché è innegabile che il “Campo Largo” è più forte in Campania che nelle regioni rosse come Toscana ed Emilia. La bravura di Cirielli è aver reso contentibile la campagna e per questo ci ha chiesto di essere presenti, noi che siamo il partito più piccolo della coalizione, la Democrazia Cristiana che porta il mio nome”. E la lista della Democrazia Cristiana e’ stata messa in campo: “Ci ha chiesto di essere presenti con una lista di rinforzo e noi siamo qui perché è giusto dare il massimo del contributo possibile per un salto di qualità”. Per Gianfranco Rotondi : “Non c’è un impegno per l’Irpinia separato dal destino di tutta la regione. Io non vengo dalla scuola di quelli che contrappongono le zone interne alle fasce costiere. La Campania cresce assieme o declina insieme. In Irpinia come a Napoli ci sono delle potenzialità imprenditoriali straordinarie. Non siamo più fanalino di coda, il Sud cresce in proporzione più del Nord, certamente, perché parte da una condizione di arretratezza, la politica deve accompagnare le cose che l’impresa già sta facendo, quindi serve un presidente amico dell’impresa non un nemico dell’impresa, del lavoro e della concorrenza del mercato come Fico, per ideologia e’ agli antipodi della cultura di cui ha bisogno questa regione”.