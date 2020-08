Politica Regionali, Bochicchio a Bisaccia per l’Irpinia Vale Tour 27 Agosto 2020

Nuova tappa oggi, giovedì 27 agosto, de “L’Irpinia Vale Tour”, il tour in provincia di Avellino di Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle. “Oggi sono in Alta irpinia, una terra bellissima e ricca di potenzialità inespresse, che merita di essere presa per mano ed accompagnata sulla strada del rilancio”, così Bochicchio che, dopo aver fatto visita nei Comuni dell’ex collegio provinciale di Bisaccia, concluderà il tour proprio a Bisaccia con un incontro con attivisti e sostenitori del M5S in piazza Convento alle ore 18 (nel pieno rispetto delle misure anti-Covid). “Essere in Alta Irpinia per me è sempre emozionante. Ora ancor di più perché avverto su di me la responsabilità di individuare soluzioni praticabili alle tante questioni rimaste irrisolte per troppo tempo. Penso, ad esempio, al diritto di ricevere un’adeguata assistenza sanitaria in una zona condizionata anche da una difficile viabilità soprattutto in inverno, di usufruire di un sistema dei trasporti rispondente alle necessità di studenti e lavoratori pendolari anche a livello interregionale, di avere opportunità lavorative per restare nella propria terra e contribuire alla crescita delle comunità di appartenenza. Necessità non più eludibili, risposte non più rinviabili. Il mio impegno per essere portavoce del territorio è massimo”, conclude Bochicchio. Appuntamento, dunque, a Bisaccia alle ore 18 in piazza Convento (muniti di mascherine e gel disinfettante per le mani, nel rispetto della distanza interpersonale prevista dalle misure anti-Covid).